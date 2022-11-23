Изменились правила голосования на "Евровидении"

Постер "Евровидения 2023": ebu.ch

Европейский вещательный союз на своем официальном сайте объявил о существенных изменениях в правилах голосования на песенном конкурсе "Евровидение 2023".

Организаторы отметили, что изменения последовали после выявленных нарушений при голосовании жюри в 2022 году.

Согласно новым правилам, страны, которые пройдут в два полуфинала, теперь будут определяться исключительно на основе голосов, отданных зрителями конкурса. С 2009 года они определялись на основе общественного голосования и оценок жюри.

Кроме того, как отметили организаторы, впервые в истории зрители из стран, не участвующих в конкурсе, также смогут проголосовать онлайн за понравившиеся песни.

Эти голоса будут суммированы и конвертированы в баллы, которые будут иметь тот же вес, что и голоса одной страны-участницы в полуфинале и гранд-финале.

Участников гранд-финала будет оценивать профессиональное жюри вместе со зрителями.

Исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердаль подчеркнул, что на протяжении всей своей истории "Евровидение" не перестает развиваться. По его словам, новые изменения предоставляют больше полномочий зрителям.

Как уточнили организаторы конкурса, зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать по SMS, телефону или через специальное приложение. Те, кто смотрит шоу из других стран, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны.

В этом году конкурс пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. За 20 мест в гранд-финале будут бороться конкурсанты из 31 страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998531-izmenilis-pravila-golosovaniya-na-evrovidenii/