Внучка Байдена вышла замуж в Белом доме

Свадьба внучки Джо Байдена. Фото: Handout / Getty Images

Внучка президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Наоми вышла замуж. Церемония прошла в Белом доме, сообщается на официальном сайте резиденции американского лидера.

Наоми Кинг Байден вышла замуж за Питера Хирмана Нила. Гостей в Белом доме приняли президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

На церемонии, которая состоялась 19 ноября, присутствовали 250 гостей.

"Было радостно видеть, как растет Наоми, открывает себя, выстраивает свою жизнь. Сейчас мы переполнены гордостью за то, что она выбрала в супруги Питера. Для нас честь принять его в нашу семью. Желаем им дней, наполненных смехом и любовью, которая будет становиться все глубже с каждым прожитым годом", — поздравили молодоженов президент и первая леди.

После церемонии бракосочетания в государственной столовой Белого дома состоялся свадебный обед для членов семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998021-vnuchka-baydena-vyshla-zamuzh-v-belom-dome/