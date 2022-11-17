Почему рост численности населения Земли не должен вызывать беспокойство, рассказали эксперты

Люди. Иллюстративное фото: pixabay.com

Численность населения Земли достигла восьми миллиардов человек. И, как утверждают эксперты, показатель в 10 млрд совсем не за горами. Человечество вполне способно достичь его в течение следующих 60 лет, передает Quartz.

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"Счастливого восьмимиллиардного дня!", — так на брифинге во вторник заявила глава Фонда ООН в области народонаселения Наталья Канем.

Пессимисты осудили Канем за употребление слова "счастливый". Ведь в условиях нехватки всего (энергии, детского питания, полупроводников, жилья) рост населения является еще одним поводом для тревоги. Однако эксперты говорят, что бояться нечего. Ведь фактический темп роста населения Земли замедлился.

В этом году население мира увеличилось всего на 0,8%, тогда как в 1960-х годах оно росло в три раза быстрее каждый год. При нынешнем уровне можно предположить, что человечество достигнет пика в 10,4 млрд в период между 2080 и 2100 годами.

В целом коэффициент рождаемости (число детей, которое рождается у среднестатистической женщины) сейчас составляет 2,3. В 1990 году он был равен 3,3. Нынешний показатель очень близок к 2,1, так называемому "коэффициенту замещения", при котором население стабилизируется, не растет и не сокращается.

Манодж Прадхан, основатель исследовательской фирмы Talking Head Macroeconomics в Лондоне и соавтор книги "Великий демографический переворот", считает, что людей должен беспокоить другой момент. В частности, прирост населения трудоспособного возраста в странах, которые не являются мировыми экономическими лидерами.

В период с 2022 по 2062 годы на Африку будет приходиться половина мирового прироста населения. Там коэффициент рождаемости составляет 4,5 ребенка на одну женщину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997388-pochemu-rost-chislennosti-naseleniya-zemli-ne-dolzhen-vyzyvat-bespokoystvo-rasskazali-eksperty/