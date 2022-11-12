Программа Байдена по списанию студенческих кредитов была заблокирована Федеральным судом США

Джо Байден. Фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

Программа президента США Джо Байдена по списанию студенческих кредитов была заблокирована Федеральным судом. Правительство заявило, что обжалует решение суда и будет добиваться, чтобы программа продолжала действовать, передает Financial Times.

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Федеральный судья США заблокировал план Джо Байдена по списанию задолженности миллионов американцев по студенческим кредитам. Этот шаг наносит большой удар по политике Белого дома, которая в настоящее время сильно ориентирована на молодых избирателей. В приказе, вынесенном в четверг Марком Питтманом, судьей северного окружного суда Техаса, сказано, что план Байдена по списанию долга по студенческим ссудам является "незаконным".

Питтман, выдвинутый на эту должность бывшим президентом Дональдом Трампом, сказал, что эта программа была одним из крупнейших применений законодательной власти в обход Конгресса за всю историю США. Представитель Министерства юстиции США заявил, что правительство обжалует это решение.

"В настоящее время 26 млн американцев уже подали заявку на списание кредитов. 16 млн получили одобрение. Мы сохраним все эти данные и запустим процесс, как только выиграем это дело в суде", — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996738-programma-baydena-po-spisaniyu-studencheskih-kreditov-byla-zablokirovana-federalnym-sudom-ssha/