Выборы в США: контроль над нижней палатой переходит республиканцам, идет борьба за Сенат

Избирательный участок в Аризоне. Фото: John Moore/Getty Images

В США прошли промежуточные выборы, по итогам которых будет полностью переизбрана Палата представителей и треть сенаторов, а на уровне многих штатов - губернаторы и законодательные собрания. Подсчет голосов продолжается, и от них зависит судьба четырех десятков кресел в Конгрессе. Мы рассказываем, на какие регионы США стоит обратить внимание и почему.

Предварительные подсчеты подтверждают прогноз телекомпании Си-би-эс - американского партнера Би-би-си, - что контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.

Сам президент США уже дал понять, что "открыт для всех хороших предложений" и готов работать с республиканским большинством в палате представителей или Сенате, но не поддержит ни один из законопроектов, которые, по его мнению, могут повредить рабочему классу, включая снижение налогов для богатых.

"Никто из тех, кто зарабатывает меньше 40 тыс. долларов в год, не увидит повышения своих федеральных налогов, - заявил Джо Байден, добавив, что не намерен пересматривать политику в сфере социального и медицинского страхования, однако готов пойти на компромисс с республиканцами, если в этом будет смысл.

По словам президента, результаты промежуточных выборов показали, что американцы не хотят, чтобы их политики увязли в бесконечных политических баталиях.

"Мы должны смотреть в будущее, и будущее это как никогда светлое", - подчеркнул он.

До выборов демократы занимали в Палате представителей 220 кресел, республиканцы - 212. Чтобы получить большинство, у партии должно быть 218 мест. То есть, чтобы перехватить инициативу, республиканцам нужно дополучить на этих выборах всего шесть мандатов (и повторно выиграть во всех остальных округах).

Пока, судя по предварительным результатам, результат республиканцев можно считать неплохим, однако назвать его большим успехом все же нельзя, отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер.

Тем не менее, экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал итоги промежуточных выборов большой победой.

"Хотя в некотором смысле вчерашние выборы несколько разочаровали, с моей лично точки зрения это была очень большая победа, - написал Трамп. - В общей сложности 219 побед и 16 поражений (по его версии), у кого когда-нибудь получалось лучше?"

В последние недели Трамп ездил по стране и поддерживал разных кандидатов, в общей сложности 174 из 430, хотя некоторые из поддержанных им кандидатур и проиграли.

Уже сейчас можно констатировать, что "красной волны" - повального голосования во всех, штатах за республиканцев - не произошло. По мнению стратега республиканцев Патрика Руффини, демократы получили больше голосов, чем ожидалось, из-за отмены Конституционным судом США своего решения от 1973 года, которое гарантировало конституционное право женщин на аборт.

На выборах губернаторов влиятельные республиканцы одержали победу во Флориде, Техасе и Джорджии, однако два губернаторских места перешли к демократам.

Что касается Сената, то предварительные опросы по-прежнему показывают примерно равные шансы и для демократов, и для республиканцев. Республиканцы стали лидерами в штатах, где изначально имели преимущество, но демократы также одержали победу там, где ожидалось, и к тому же получили кресло сенатора от Пенсильвании.

Флорида: победа Рона Десантиса

Первый важный результат избирательной ночи - переизбрание на новый срок губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса, возглавляющего штат с 2019 года.

По прогнозам Си-би-эс, Десантис должен одержать победу, также сохранит свой мандат республиканский сенатор Марко Рубио.

Как передает корреспондент Би-би-си Нада Тавфик, которая работает во Флориде, результаты голосования в этом штате могут стать определяющими для судьбы Палаты представителей.

И хотя победа республиканцев здесь была ожидаемой, многое зависело от того, насколько значительным окажется их преимущество. На президентских выборах 2020 года Дональд Трамп победил во Флориде с преимуществом более 3% - самым большим в истории президентских выборов в этом штате с 2004 года, однако все же не столь внушительным, чтобы можно было с уверенностью записать штат в "красный пояс".

На этот раз результат республиканцев превзошел самые смелые прогнозы. Десантис обошел своего соперника-демократа почти на 20 процентных пунктов, получив к тому же абсолютное большинство голосов избирателей латиноамериканского происхождения, составляющих почти треть населения штата.

Для политика, которого называют одним из вероятных претендентов на президентский пост в 2024 году, это блестящий результат, который наверняка лишь укрепит президентские амбиции Десантиса. А политологам остается лишь констатировать, что симпатии избирателей Флориды все больше дрейфуют в правую часть политического спектра.

Однако результатами голосования в штате остались довольны не все республиканцы. Узнав о столь убедительной победе Десантиса, уязвленный Дональд Трамп тут же публично порекомендовал губернатору воздержаться от участия в президентских выборах 2024 года - и даже пригрозил обнародовать якобы имеющийся у него на Десантиса компромат.

"Он может сильно себе навредить, если пойдет на выборы. Не думаю, что это будет хорошо для партии", - заявил Трамп. И добавил, что в таком случае может рассказать о Десантисе "кое-что, что выставит его не в лучшем свете".

"Я его знаю о нем больше, чем кто-либо - может быть, за исключением его жены", - заверил бывший президент.

Аризона: важнейшее поле боя

Как передает из Аризоны корреспондент Би-би-си Софи Лонг, этот штат является одним из самых важных на политической карте США и в нем можно в миниатюре увидеть процессы, которые происходят по всей стране.

Инфляция здесь выше среднеамериканской; намного острее, чем в других штатах, стоит проблема миграции и безопасности (Аризона граничит с Мексикой). Кроме того, здесь очень очевидны последствия глобального потепления - штат страдает от засух и пожаров. Местные жители также не прекращают ожесточенно спорить о легальности абортов.

Аризона традиционно была республиканским штатом, но в 2020 году Джо Байден выиграл здесь с совсем небольшим преимуществом (меньше половины процентного пункта). Бывший президент Трамп пытался убедить сотрудников местной избирательной комиссии отменить результат голосования.

Сейчас в Аризоне ведутся одни из самых ожесточенных политических битв в США. Республиканцы и демократы идут здесь буквально нос к носу, и политическое расстояние между ними никогда еще не было настолько большим.

Пенсильвания: губернатор и президентские выборы

Пенсильвания была еще одним "колеблющимся штатом", который мог проголосовать как за демократов, так и за республиканцев. Здесь дважды победил Барак Обама, но в 2016 году избиратели поддержали Трампа, а не Хиллари Клинтон. В 2020 году они снова отдали предпочтение демократам, проголосовав за Джо Байдена.

За пост губернатора Пенсильвании борется отставной полковник и сторонник христианского фундаментализма сенатор Даг Мастриано, который участвовал в неудачной попытке Трампа и его окружения оспорить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Мастриано заявлял, что если его выберут губернатором, он будет контролировать процесс сертификации президентских выборов в своем штате.

Однако судя по прогнозу Си-би-эс, Мастриано проиграл - и губернатором будет избран демократ Джош Шапиро.

Как передает корреспондент Би-би-си Джон Садворт, который работает в Пенсильвании, главными здесь стали две гонки. Первая - за пост губернатора, а вторая - за место сенатора. В верхнюю палату Конгресса баллотировались ставленник Трампа популярный телеведущий, бывший врач Мехмет Оз и демократ Джон Феттерман, который и стал победителем.

Феттерман старался заручиться поддержкой местных рабочих и противопоставлял себя Озу, которого обвиняют в непонимании обычных людей и оторванности от их жизни. Оза при этом поддерживает бывший президент США Дональд Трамп.

Итоговые результаты выборов в Пенсильвании могут объявить лишь через несколько дней - это связано с местной системой подсчета голосов. Поэтому есть опасения, что подобная задержка может спровоцировать новые конспирологические теории, отмечает наш корреспондент.

Однако по подсчетам основных СМИ, которым в США доверяют так же, как официальным сводкам, Феттерман победил. Он сменит в кресле сенатора от Пенсильвании республиканца Пэт Туми. Сам доктор Оз признал свое поражение.

Феттерман, как обычно одетый в худи, выступил перед своими сторонниками в Питтсбурге.

"Это борьба за будущее каждого сообщества, по всей Пенсильвании. За каждый маленький город и за каждого человека, который чувствует, что его бросили на произвол судьбы. [...] За каждый закрытый завод", - сказал он.

Джорджия: перевыборы

В Джорджии, где ни республиканец Гершель Уокер, ни демократ Рафаэль Уорнок не смогли набрать более 50% голосов, необходимых для победы с первой попытки, секретарь штата Брэд Раффенспергер объявил о втором туре, который состоится 6 декабря.

Уокера, знаменитого игрока в американский футбол, который резко выступает против абортов, поддерживал сам Дональд Трамп.

Уорнок - пастор баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг-младший. На выборах прошлого года голосование в Джорджии решило судьбу Сената - в склонном голосовать за республиканцев штате тогда одержал победу демократ Уорнок.

К Джорджии было приковано пристальное внимание, поскольку именно здесь победа Байдена в 2020-м стала первым успехом кандидата в президенты от демократов с 1992 года.

Что же касается губернаторской гонки в Джорджии, Си-би-эс предсказывает победу республиканца Брайана Кемпа.

Определившийся Висконсин и загадка с тремя неизвестными

В Висконсине действующий сенатор-республиканец Рон Джонсон выиграл переизбрание, победив своего оппонента-демократа, заместителя местного губернатора Манделу Барнса.

Теперь все взоры обращены на три оставшихся штата, по результатам голосования в которых станет понятно, смогут ли демократы удержать контроль над верхней палатой Конгресса, или инициативу у них перехватят республиканцы.

В Аризоне демократ Марк Келли чуть опережает своего оппонента-республиканца Блейка Мастерса, но подчитано пока только 69% голосов.

В Неваде после подсчета 80% голосов республиканец Адам Лаксалт сохраняет преимущество перед демократкой Кэтрин Кортез Масто, первой женщиной-латиноамериканкой на посту сенатора.

Остается еще Нью-Гемпшир, где борются демократ Мэгги Хассан и республиканец Дон Болдуч, который поддерживал признанные ложными конспирологические теории о том, что настоящим победителем президентских выборов в 2020 году якобы был Трамп. Впрочем, избирателей на этих выборах намного больше интересовала экономика, и по этой причине они могут сделать выбор в пользу республиканца. И, судя по прогнозам Си-би-эс, после голосования Хассан сохраняет свое место в Сенате.

Почему важны эти выборы

Результаты этих выборов неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в Конгрессе невелики - обычно партия действующего президента на его первом сроке промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего оставалась очень высокой.

Подробнее о раскладе в текущей выборной ситуации мы рассказали здесь.

Потеря любой из палат затруднит в следующие два года жизнь президенту Байдену, поскольку республиканцы будут пытаться блокировать принятие законов, и смогут проводить свои - например, помощь Украине и запрет на аборты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996552-vybory-v-ssha-kontrol-nad-nizhney-palatoy-perehodit-respublikantsam-idet-borba-za-senat/