Генсек ООН заявил, что человечество мчится в "климатический ад"

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на климатической конференции COP27 в Египте заявил, что человечество "мчится в климатический ад, а наша нога все еще нажата на педаль газа", передает BBC.

Обращаясь к участникам конференции, Гутерриш сказал, что мир быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос "необратимым".

"Часы тикают. Мы ведем борьбу за наши жизни, и мы проигрываем. Выбросы парниковых газов продолжают расти, глобальные температуры продолжают расти, и наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым", – заявил он.

Генсек ООН добавил, что человечество мчится "по шоссе в климатический ад, а наша нога все еще нажата на педаль газа".

Ранее мы писали, что климат самого большого и самого пустынного штата Индии Раджастхана становится все более влажным. И это не самая лучшая новость, поскольку изменения климата могут привести к изменению биоразнообразия пустыни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996119-gensek-oon-zayavil-chto-chelovechestvo-mchitsya-v-klimaticheskiy-ad/