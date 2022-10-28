Климат индийской пустыни становится более влажным, заявили ученые

Пустыня. Иллюстративное фото: pixabay.com

Климат самого большого и самого пустынного штата Индии Раджастхана становится все более влажным. И это не самая лучшая новость, поскольку изменения климата могут привести к изменению биоразнообразия пустыни, передает Quartz.

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В июле и августе на Раджастхан обрушились сильные дожди, из-за которых многие города и деревни затопило. В городе Джодхпур с 25 по 26 июля за сутки выпало 118 мм осадков. При этом характер осадков в штате менялся на протяжении последних 30 лет.

По данным Метеорологического департамента Индии, в штате наблюдается тенденция к увеличению количества дождливых дней в году, а количество дней с сильными дождями во время сезона дождей увеличилось в нескольких районах.

Эти изменения в характере осадков и растительности привели к постепенному изменению видов перелетных птиц, прилетающих в Раджастхан, считает биолог дикой природы Сумит Дукиа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1994543-klimat-indiyskoy-pustyni-stanovitsya-bolee-vlazhnym-zayavili-uchenye/