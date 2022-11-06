Огромное чучело Лиз Трасс сожгли в Великобритании

Чучело Лиз Трасс. Фото: Gareth Fuller - PA Images / Contributor / Getty Images

Тысячи людей собрались в городе Эденбридж в английском графстве Восточный Сассекс, чтобы сжечь чучело экс-премьера Лиз Трасс во время празднования Ночи Гая Фокса.

Как пишет Indpendent, чучело высотой 11 метров держало в руках картонную коробку с карточкой выпускника и копию Книги рекордов Гиннесса в связи с ее рекордом - Трасс занимала пост премьер-министра 45 дней.

В течение многих лет британцы во время празднования Ночи Гая Фокса сжигают чучела известных политических деятелей. Ранее на костре уже сжигали чучела Бориса Джонсона, экс-президента США Дональда Трампа и даже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

В прошлом году мероприятие было посвящено коронавирусу, участники сожгли чучело главы Минздрава.

Эти торжества проводят в честь провала Порохового заговора в 1605 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995942-ogromnoe-chuchelo-liz-trass-sozhgli-v-velikobritanii/