Бывшая домработница Безоса подала на него в суд из-за дискриминации и переработок

Джефф Безос. Фото: Andrej Sokolow / picture alliance / Getty Images

Бывшая домработница миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса подала на него в суд. Она пожаловалась на расовую дискриминацию со стороны его сотрудников и на переработку по 10-14 часов в сутки, передает Bloomberg.

Мерседес Ведаа присоединилась к штату сотрудников Безоса в сентябре 2019 года. Но была уволена спустя три года работы. Она руководила командой из пяти-шести домработниц.

В жалобе Ведаа, поданной во вторник в суд штата Сиэтл, говорится, что иногда она работала по 10-14 часов в сутки, а у персонала вроде нее не было специально отведенной комнаты отдыха и легкодоступной уборной.

Все уборщицы питались в прачечной, им запрещалось пользоваться туалетом в соседней комнате охраны. Это вынуждало их вылезать через окно, чтобы добраться до другого туалета.

Один из управляющих миллиардера, по ее словам, вел себя грубо по отношению к ней и другим испаноязычным работникам. Чего не наблюдалось в его отношении к "белым" сотрудникам.

"Мы изучили эти претензии, они не имеют под собой никаких оснований, и мы будем защищаться", — сказал Гарри Коррелл, адвокат, представляющий интересы Безоса.

Теперь экс-домработница требует денежную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Безоса оценивается в 115 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995635-eks-domrabotnitsa-bezosa-podala-na-nego-v-sud-iz-za-diskriminatsii-i-pererabotok/