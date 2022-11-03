Автомобиль Елизаветы II Jaguar X-Type Estate продадут с аукциона

Елизавета II за рулем. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Jaguar X-Type Estate цвета "изумрудный огонь", который принадлежал покойной королеве Великобритании Елизавете II, выставлен на торги, говорится на официальном сайте аукционного дома Historics Auctioners.

26 ноября с молотка британского аукционного дома Historics Auctioners уйдет автомобиль, принадлежавший королеве Елизавете II.

Отмечается, что зеленый универсал Jaguar X-Type Estate, чей цвет известен как Emerald Fire (изумрудный огонь), имеет кожаный салон, оснащен люком на крыше, системой климат-контроля, электрическими стеклоподъемниками и автоматической коробкой передач.

У королевского авто нет стартовой цены, а это значит, что он может уйти с молотка за любую сумму, которую предложит покупатель.

"Этот фантастический образец королевской истории представлен в цвете Emerald Fire с кожаным салоном Barley, а первым его владельцем была Ее Величество королева Елизавета II", – говорится на сайте аукциона.

Автомобиль Елизаветы II – Jaguar X-Type Estate. Фото: historics.co.uk

Автомобили Елизаветы II

Покойная королева Великобритании нередко сама садилась за руль. Информационно-аналитический портал "АвтоВзгляд" рассказал, на каких машинах ездила Елизавета II.

Отмечается, что первой в жизни машиной, которую ей пришлось водить, был грузовик — санитарный Austin K2/Y, стоявший на вооружении британской армии во времена Второй мировой войны.

В 1948 году в гараже королевской семьи появился предок Land Rover Defender – модель Land Rover, которую тогда выпускал ныне уже не существующий английский автопроизводитель Rover. С тех пор практически на протяжении всей ее жизни королева владела Land Rover Defender разных поколений.

Елизавета II за рулем. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Взойдя на британский престол после смерти своего отца Георга VI, стала ездить на официальные мероприятия на представительском Daimler DE27.

Елизавета практически всю свою жизнь ездила на автомобилях британских марок. Исключение составил бюджетный Vauxhall Cresta Friary Estate Rover P5B.

В 70-х годах прошлого века в гараже Елизаветы II появился другой Daimler – Double Six. Так именовались самые роскошные версии Jaguar XJ Series третьего поколения.

Подчеркивается, что машин марки Jaguar у королевы было немало. В частности, универсал Jaguar X-Type 2007 года, на котором Елизавета, направляясь на службу в церковь по парковой дорожке Виндзора, объехала по газону семейную пару с коляской, "чтобы не мешать подданным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995536-avtomobil-elizavety-ii-jaguar-x-type-estate-prodadut-s-auktsiona/