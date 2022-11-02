Бразилия после выборов. Проигравший Болсонару согласился передать власть, его сторонники перекрывают дороги

Жаир Болсонару. Фото: Andressa Anholete / Getty Images

Жаир Болсонару, выйдя на публику лишь на второй день после проигрыша на выборах президента Бразилии лидеру левых Луле, не признал впрямую этот проигрыш, но не стал и оспаривать результат выборов, а глава его аппарата объявил, что Болсонару распорядился начать процесс передачи власти.

Перед выборами многие оппоненты Жаира Болсонару, которого называют "тропическим Трампом", опасались, что он по примеру Трампа в случае проигрыша объявит результаты сфальсифицированными, и в стране разразится жесточайший гражданский конфликт.

Риторика Болсонару перед выборами давала основания для таких опасений, а его долгое молчание после них добавило нервозности.

Но во вторник уходящий президент, выступив на камеры с коротким заявлением, лишь поблагодарил голосовавших за него сограждан праволиберальных воззрений и пообещал соблюдать закон.

"Пока я - президент Республики и ее граждан, я буду соблюдать все требования конституции. Для меня честь - быть лидером миллионов бразильцев, которые, как и я, защищают экономическую свободу, свободу вероисповедания, свободу мнений, правдивость и цвета нашего флага - зеленый и желтый", — сказал Болсонару.

Сразу после выступления уходящего президента глава его аппарата Чиру Ногейра сказал, что начинает процесс передачи власти и назвал победителя воскресных выборов Луиса Инасию "Лулу" да Силву президентом.

"Жаир Месиаш Болсонару уполномочил меня начать процесс перехода согласно закону. Рабочая партия от имени президента Лулы оформит [вступление в должность] нового вице-президента Жеральду Алкмина в следующий четверг. Мы подождем этого оформления, чтобы соблюсти закон", — сказал Ногейра.

Водители грузовиков, поддерживавшие Болсонару, сразу после выборов начали перекрывать дороги почти по всей стране, что уже вызвало серьезные проблемы с доставками самых необходимых товаров. Симпатии водителей к уходящему президенту объясняются тем, что его администрация распорядилась продавать дизельное топливо по сниженной цене.

В общей сложности к вечеру понедельника дорожная полиция насчитала уже 342 таких пробки на дорогах, преимущественно на юге страны. Некоторые заторы полиция уже ликвидировала после того, как судья верховного суда Алешандру де Мораэш распорядился разогнать протестующих и пригрозил водителям, которые не выполнят распоряжение, штрафом в 100 тыс. бразильских реалов (около 20 тыс. долларов) за каждый час блокады.

Болсонару в своей короткой речи не стал ни осуждать протестующих сторонников, ни призывать их разойтись, а лишь призвал их не уничтожать чужую собственность и не мешать свободному передвижению сограждан.

Как передает из Бразилии корреспондент Би-би-си Кэти Уотсон, там никто не ожидал, что Болсонару, в свое время заявлявший, что лишь сам Бог может заставить его покинуть президентское кресло, сдастся без боя.

До выборов он не раз повторял, что сильно сомневается в избирательной системе страны.

Ну а пока что свое слово решили сказать его самые решительные сторонники. В результате дороги по всей стране, за исключением двух штатов, оказались заблокированными, и даже международный аэропорт Сан-Паулу вынужден был отменить некоторое количество рейсов.

Что касается победителя, то вскоре после оглашения результатов Лула решил выступить с примирительной речью на фоне усилившегося в ходе избирательной кампании раскола в обществе.

"Наша страна нуждается в мире и единстве, — заявил Лула, — население устало сражаться".

Новый президент заверил, что намерен представлять всех бразильцев, а не только тех, кто отдал за него голоса. В качестве еще одного указания на то, что переход власти состоится по плану, Лула уже начал формировать переходную команду, не дожидаясь реакции Болсонару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995317-braziliya-posle-vyborov-proigravshiy-bolsonaru-soglasilsya-peredat-vlast-ego-storonniki-perekryvayut-dorogi/