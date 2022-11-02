ООН упрекнули в слабой климатической поддержке Африки

Термометр. Иллюстративное фото: Pixabay.com

На следующей неделе ООН проведет в Шарм-эль-Шейхе глобальную климатическую конференцию Cop27. Главным вопросом, который обсудят участники Cop27, станет компенсация убытков и ущерба для стран, которые испытывают наихудшие последствия глобального потепления. Однако сами эти страны не сильно верят в помощь со стороны, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Министр окружающей среды Габона Ли Уайт заявил, что мировое сообщество начнет принимать значительные меры относительно климатического кризиса только тогда, когда из-за него будут умирать люди в богатых странах. Он добавил, что 100 млрд. долларов, которые были обещаны богатыми странами в рамках климатического финансирования бедных стран, так и не дошли до прямых адресатов. Что вызывает недоверие к климатической политике ООН.

Cop27, которая начнется на следующей неделе в Шарм-эль-Шейхе, по заявлениям ООН ориентирована, прежде всего, на обсуждение проблем африканских стран. Ключевым вопросом, который обсудят участники конференции, станет компенсация убытков для стран, которые испытывают на себе наихудшие последствия глобального потепления.

"Ужасно это говорить, но пока из-за климатического кризиса не начнут умирать люди в развитых странах, ситуация не изменится", — сказал Уайт.

Недавние отчеты показывают, что планета близка к климатической катастрофе. Ученые предупреждают, что мир достиг "действительно мрачного момента". Габон является одной из самых лесистых стран Африки. На ее территории обитает более половины находящихся под угрозой исчезновения африканских лесных слонов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995186-oon-upreknuli-v-slaboy-klimaticheskoy-podderzhke-afriki/