Польша признала нынешний режим в России террористическим
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Верхняя палата польского парламента приняла резолюцию, разработанную группой сенаторов, о признании Российской Федерации "террористическим государством", передает Lenta.ru.
В поддержку резолюции выступили 85 сенаторов.
В документе парламентарии Польши осуждают действия РФ и призывают другие страны сделать аналогичное признание в отношении России.
Отмечается, что Сенат также призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях в Украине.
Кроме того, польские сенаторы выразили благодарность гражданам страны и правительству за оказание помощи украинским беженцам.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую эскалацию российской агрессии в Украине, и призвала страны ЕС признать правящий в России режим "террористическим".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994441-polsha-priznala-nyneshniy-rezhim-v-rossii-terroristicheskim/