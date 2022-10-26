Польша признала нынешний режим в России террористическим

Сенат Польши. Фото: senat.gov.pl

Верхняя палата польского парламента приняла резолюцию, разработанную группой сенаторов, о признании Российской Федерации "террористическим государством", передает Lenta.ru.

В поддержку резолюции выступили 85 сенаторов.

В документе парламентарии Польши осуждают действия РФ и призывают другие страны сделать аналогичное признание в отношении России.

Отмечается, что Сенат также призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях в Украине.

Кроме того, польские сенаторы выразили благодарность гражданам страны и правительству за оказание помощи украинским беженцам.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую эскалацию российской агрессии в Украине, и призвала страны ЕС признать правящий в России режим "террористическим".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994441-polsha-priznala-nyneshniy-rezhim-v-rossii-terroristicheskim/