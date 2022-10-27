США обвинили граждан Китая в попытке помешать расследованию в отношении Huawei

Флаг США. Фото: Jim Young/Bloomberg via Getty Images

Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам Китая. Часть из них подозревают в умышленной попытке помешать американскому уголовному расследованию деятельности китайского технологического гиганта Huawei, передает Quartz.

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Согласно обвинениям, два сотрудника китайской разведки сознательно и преднамеренно вмешивались в уголовное расследование в отношении глобальной телекоммуникационной компании. Американское правительство также не исключает факт коррупции. Несмотря на то, что в обвинении напрямую не упоминается название Huawei, источники сообщают, что речь идет именно об этой компании.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что всего в шпионаже подозревают 13 граждан Китая. Четырех человек подозревают в том, что они являются незарегистрированными иностранными агентами китайского правительства. Еще семерым были предъявлены обвинения в оказании давления на резидента США с целью заставить его вернуться в Китай. Из 13 человек в настоящее время задержаны двое.

"Министерство юстиции не потерпит попыток какой-либо иностранной державы подорвать верховенство закона, на котором основана наша демократия", — заявил генпрокурор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994337-ssha-obvinili-13-grazhdan-kitaya-v-popytke-pomeshat-rassledovaniyu-v-otnoshenii-huawei/