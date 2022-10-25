Петицию о переходе украинского языка на латиницу запустили украинцы

Алфавит. Иллюстративное фото: pixabay.com

На официальном сайте президента Украины опубликовали петицию с требованием о переходе украинского языка на латиницу, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

"Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны", - гласит текст петиции.

Согласно правилам, петиции нужно набрать 25 тысяч голосов, чтобы ее отправили на рассмотрение главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против родственников высшего руководства России и Украины, чиновников и деятелей эстрады. Среди них супруга белорусского президента Александра Лукашенко, певица Ольга Бузова, рэпер Тимати, телеведущие Ольга Скабеева, Сергей Брилев и Тина Канделаки и другие лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994209-petitsiyu-o-perehode-ukrainskogo-yazyka-na-latinitsu-zapustili-ukraintsy/