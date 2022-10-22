Как отставка Лиз Трасс иллюстрирует состояние мировой экономики, рассказали эксперты

Лиз Трасс. Фото: Leon Neal / Staff / Getty Images

Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является ярким напоминанием о том, насколько высокая инфляция и рост процентных ставок изменили правила игры для политиков и сузили пространство для их маневра, передает The Wall Street Journal.

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Низкая инфляция и сверхнизкие процентные ставки последних лет позволяли правительствам много тратить и накапливать долги, не беспокоя инвесторов. Но эти дни прошли. Центральные банки повсеместно ужесточают денежно-кредитную политику, а правительства, которые и так накопили достаточно долгов во время первой вспышки COVID-19, больше не могут брать займы в крупных размерах.

Великобритания является ярким примером такого сценария. Ушедшая в отставку экс-премьер Британии Лиз Трасс узнала об этом на горьком опыте. Трасс и экс-глава казначейства Кваси Квартенг разработали план, согласно которому собирались стимулировать экономический рост, снизив налоги и выделив миллиарды фунтов стерлингов на субсидии, призванные защитить дома и предприятия от энергетического кризиса.

"План правительства был сочетанием неправильной налогово-бюджетной политики и неподходящего времени. Сложно сочетать необеспеченные обязательства и рост ставок", — сказал Джонатан Портес, профессор экономики Королевского колледжа Лондона.

Лиз Трасс пришлось отказаться от своих планов. Ее популярность и авторитет были подорваны и однопартийцы вынудили ее уйти в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993746-kak-otstavka-liz-trass-illyustriruet-sostoyanie-mirovoy-ekonomiki-rasskazali-eksperty/