Власти двух стран призвали своих граждан покинуть Украину "как можно скорее"

Военный в Киеве. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Министерство иностранных дел Китая и посольство Египта в Украине призвали своих граждан в срочном порядке покинуть Украину. Граждан просят быть максимально осторожными при эвакуации.

Как сообщает издание Egypt Today, граждан Египта призывает "как можно скорее" выехать из Украины доступными наземными маршрутами. Египтян просят быть максимально осторожными во время отъезда и держаться подальше от опасных зон.

С таким же призывом к своим гражданам обратился и МИД Китая. Как пишет РБК, в пятницу МИД Китая обратился к гражданам своей страны, которые все еще находятся в Украине. Их призвали усилить меры безопасности и эвакуироваться. Отмечалось, что посольство Китая окажет помощь в организации эвакуации.

Ранее с такой же просьбой обращалось к казахстанцам и посольство Казахстана в Украине.

Напомним, 10 и 11 октября в Киеве и ряде городов Украины прогремели взрывы. Сообщалось о 19 погибших и более сотни пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992946-vlasti-dvuh-stran-prizvali-svoih-grazhdan-pokinut-ukrainu-kak-mozhno-skoree/