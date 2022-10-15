Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь

Российские военные. Фото: mil.by

Первые эшелоны российских военнослужащих региональной группировки войск прибыли на территорию Беларуси, сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем официальном Telegram-канале.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", – говорится в заявлении Минобороны страны.

Кроме того, в сообщении отмечается, что "решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах".

Напомним, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Также Лукашенко упомянул, что Беларусь якобы получила предупреждения о нанесении ударов со стороны Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992892-pervye-eshelony-s-rossiyskimi-voennymi-pribyli-v-belarus/