Илон Маск запустил продажу собственного парфюма

Илон Маск. Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Американский миллиардер Илон Маск начал продажу собственных духов под названием Burnt Hair. Предприниматель даже заменил описание своего профиля в Twitter на "продавец духов", передает Bloomberg.

Продажей аромата занимается туннелестроительная компания Маска Boring Company. Парфюм стоит 100 долларов (около 48 тыс. тенге), и, как отметил Маск, уже продано 10 тыс. флаконов Burnt Hair.

В своем анонсе в сентябре миллиардер заявил, что новый аромат поможет мужчинам "выделяться в толпе".

Кроме того Маск написал, что заняться парфюмерным бизнесом было для него неизбежным, "учитывая его фамилию": "musk" с английского переводится как "мускус".

"Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я смог купить Twitter", – написал бизнесмен.

Ранее Илон Маск передумал и снова решил купить Twitter. Адвокаты американского миллиардера направили письмо в адрес руководства компании. Из письма следует, что бизнесмен вновь вернулся к решению приобрести компанию и одноименную соцсеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992579-ilon-mask-zapustil-prodazhu-sobstvennogo-parfyuma/