"Можно же потерпеть": кыргызстанцев призвали воздержаться от посещения косметологов

Прием у косметолога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Жаркынбек Касымбеков призвал жителей страны временно воздержаться от посещения косметологов, передает 24.kg.

Касымбеков напомнил, что летом кабмином КР была создана межведомственная группа в связи с многочисленными жалобами жителей на частные клиники.

Эта группа, по словам замминистра здравоохранения Кыргызстана, работала по двум направлениям. Одно из них – изменение и дополнение закона о лицензировании.

"Эти изменения направлены на усиление контроля, ужесточение требований, так как речь идет о здоровье и жизни наших граждан. Кроме того, провели проверку частных клиник, кабинетов. В основном тех, на которые было больше нареканий: стоматология, гинекология и косметология. По всем этим направлениям выявлены нарушения", — сказал он.

Межведомственной группе также удалось проверить 18 косметологических центров и кабинетов в Бишкеке.

"Мы столкнулись с такой проблемой, что когда комиссия идет, у них работает сарафанное радио, они закрывались. И всего два центра более-менее соответствуют нормам. Девять вообще работают без лицензий", – сказал Касымбеков.

В связи с этим чиновник призвал кыргызстанцев временно отказаться от посещения косметологов.

"Уважаемые граждане, прошу, до наведения нами порядка в этой сфере пока воздержитесь от косметологических процедур. Здесь же речь не идет о здоровье, как, например, с больным зубом. Можно же потерпеть", – сказал он.

Касымбеков добавил, что все материалы по проверке переданы соответствующим органам для принятия мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992337-mozhno-zhe-poterpet-kyrgyzstantsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-posescheniya-kosmetologov/