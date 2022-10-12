Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба"

Резервуары с сырой нефтью Pern. Фото: Omar Marques / Getty Images

Польский нефтепроводный оператор Pern сообщил об утечке на северной нитке нефтепровода "Дружба". По этой магистрали нефть транспортируется из России в Германию, передает РИА Новости.

"Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 км от Плоцка", – говорится в сообщении.

При этом в Pern уточнили, что по этой магистрали нефть поступает из России в Германию. На месте происшествия работают аварийные службы. Причина аварии пока не известна.

"Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений", – сообщили в компании.

В данное время сотрудники аварийной службы оператора занимаются откачкой разлившейся нефти. Как отметил пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кежковский, давление в трубе падает и через несколько часов утечка прекратится.

Тем временем чешский оператор "Дружбы" компания Mero заявила, что поставки по южной ветке нефтепровода идут по графику.

Напомним, служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках". Расследование показало, что вблизи газопроводов в экономической зоне Швеции произошли взрывы, в результате которых газопроводам был нанесен значительный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992319-polsha-obnaruzhila-utechku-na-nefteprovode-druzhba/