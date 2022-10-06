Швеция завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках"

Утечка газа на трубопроводе "Северный поток". Фото: Swedish Coast Guard via Getty Images

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках". В сообщении на официальном сайте подтвердили, что вблизи газопроводов произошли взрывы.

"Расследование Службой безопасности Швеции места преступления на газопроводах "Северный поток-1", "Северный поток-2" завершено. Расследование укрепило подозрения в грубом саботаже.

Расследование на месте преступления показало, что вблизи газопроводов в экономической зоне Швеции произошли взрывы, в результате которых газопроводам был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Ранее в Швеции сообщили, что утечка газа на "Северном потоке-2" возобновилась.

Напомним, первые три утечки на "Северных потоках" были обнаружены 26 сентября. Через несколько дней береговая охрана Швеции зафиксировала новую четвертую утечку газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991473-shvetsiya-zavershila-rassledovanie-na-meste-utechek-na-severnyh-potokah/