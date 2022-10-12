Кыргызстан избрали в Совет по правам человека ООН

Флаг ООН. Иллюстративное фото: MPI / Getty Images

Кыргызстан был избран в Совет по правам человека ООН на период с 2023 по 2025 год. Страна получила поддержку 126 государств-членов организации, передает официальный сайт МИД КР.

"11 октября 2022 года в городе Нью-Йорке Кыргызская Республика выиграла выборы в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы, получив поддержку 126 государств-членов ООН", — гласит сообщение.

От Азиатской группы за четыре места в СПЧ ООН боролись шесть стран - Кыргызстан, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Мальдивы и Южная Корея.

Кыргызстан был членом Совета по правам человека ООН в 2009-2012 и 2016-2018 годах.

Как пишут на официальном сайте СПЧ ООН, в состав данного совета входят 47 государств-членов, которые избираются большинством членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

При голосовании ГА принимает во внимание вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту прав человека, а также их добровольные обязательства и обещания в этом отношении.

При этом состав совета определяется по принципу справедливого географического распределения.

Напомним, в прошлом году Казахстан был избран в СПЧ ООН на 2022-2024 годы. До этого наша страна избиралась в совет по правам человека на период с 2013 по 2015 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992317-kyrgyzstan-izbrali-v-sovet-po-pravam-cheloveka-oon/