Запрет на въезд индивидуальных туристов сняли в Японии

Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Японии отменили запрет на въезд индивидуальных туристов, а также сняли ограничение на количество прибывших за день человек. Об этом пишет японское агентство Kyodo News.

Сегодня, 11 октября, были сняты ограничения на число въезжающих в страну и запрет на индивидуальные незапланированные поездки.

Отмечается, что ранее в Японии был введен лимит на въезд – не больше 50 тыс. человек за сутки, а туристы могли путешествовать только в составе специальных групп. Такие меры были приняты для предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, теперь у граждан тех стран, с которыми у Японии было безвизовое соглашение до введения ограничительных мер, больше не будут требовать получения отдельной визы.

Отменой данных ограничений Япония стремится увеличить поток туристов в страну после пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992033-zapret-na-vezd-individualnyh-turistov-snyali-v-yaponii/