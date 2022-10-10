Граждан США призвали покинуть Украину
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Посольство Соединенных Штатов в Украине в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовало обращение к гражданам Америки, которые находятся в Украине, и посоветовало им при первой возможности покинуть страну.
"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США найти укрытие и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно", – говорится в сообщении посольства.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в результате ракетных ударов часть областей страны оказалась обесточена.
Напомним, сегодня в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что в результате ракетного удара по украинской столице погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили травмы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991951-grazhdan-ssha-prizvali-pokinut-ukrainu/