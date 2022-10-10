Граждан США призвали покинуть Украину

Флаг США. Иллюстративное фото: Paul Zinken/Picture Alliance/Getty Images

Посольство Соединенных Штатов в Украине в своем опубликовало обращение к гражданам Америки, которые находятся в Украине, и посоветовало им при первой возможности покинуть страну.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США найти укрытие и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно", – говорится в сообщении посольства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в результате ракетных ударов часть областей страны оказалась обесточена.

Напомним, сегодня в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что в результате ракетного удара по украинской столице погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991951-grazhdan-ssha-prizvali-pokinut-ukrainu/