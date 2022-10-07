Музыку и гастроли артистов из России запретили в Украине

Микрофон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Украине с 7 октября вступил в силу закон, согласно которому в стране запрещены гастроли российских артистов и публичное воспроизведение их песен, передает Focus.ua.

Как пишет издание, в соответствии со вступившим в силу законом, в Украине нельзя публично демонстрировать и исполнять музыку артистов из России, в том числе показывать их клипы.

Кроме того, запрещены гастроли российских артистов на территории Украины.

Однако, как пишет издание, закон предусматривает снятие ограничений для тех российских артистов, которые выступают против войны в Украине. Для этого музыканты или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил запретить использование фейерверков в Украине во время военного положения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991688-muzyku-i-gastroli-artistov-iz-rossii-zapretili-v-ukraine/