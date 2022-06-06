Зеленский предложил запретить фейерверки в Украине во время военного положения
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Украинский президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть идею запрета использования фейерверков во время военного положения в стране, передают "Украинские новости".
Отмечается, что Зеленский получил соответствующую петицию от граждан Украины.
"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне", – заявил украинский лидер.
Зеленский отметил, что производство, хранение, перевозка и торговля пиротехническими изделиями в Украине не подлежат лицензированию, а правила их продажи и использования действующим законодательством не определены.
Напомним, в Украине военное положение введено с 24 февраля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972718-zelenskiy-predlozhil-zapretit-feyerverki-v-ukraine-vo-vremya-voennogo-polozheniya/