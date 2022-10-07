Каменные статуи моаи с острова Пасхи пострадали в пожаре (фото)

Статуи моаи. Фото: Pablo Cozzaglio/AFP/Getty Images

Из-за лесного пожара на чилийском острове Пасхи в Тихом океане были повреждены знаменитые каменные идолы – моаи. Специалисты все еще оценивают масштабы ущерба, передает РИА Новости.

По данным национального совета Чили по памятникам, знаменитые каменные статуи моаи пострадали в результате лесного пожара на острове Пасхи.

Уточняется, что огонь в секторе вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи выжег почти 60 гектаров. Пожар начался 4 октября и был взят под контроль только через сутки.

"Пока невозможно назвать точное число пострадавших (статуй – прим. ред.), поскольку команды специалистов все еще находятся в процессе регистрации и диагностики, чтобы оценить точное количество моаи и других объектов, пострадавших от пожара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состав породы, из которой сделаны моаи, подвержен воздействию высоких температур. Потому в результате пожара в статуях могли образоваться трещины.

Сейчас в Рапа-Нуи находятся 386 моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана, а 121 – на внутренних склонах кратера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991603-kamennye-statui-moai-s-ostrova-pashi-postradali-v-pozhare-foto/