"Сошло на нет": губернатор о желающих пересечь границу с Казахстаном со стороны Астраханской области

Граница. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем официальном Telegram-канале заявил, число желающих пересечь казахстанско-российскую границу минимизировалось.

По словам главы региона, на пункте пропуска "Караузек" обстановка спокойная, очереди из легковых и грузовых машин на выезде с российской стороны нет.

"Принятые решения о введении режима повышенной готовности на территории Красноярского района и размещении выездного пункта мобилизации военного комиссариата показали свою высокую эффективность. Число желающих пересечь границу сейчас сошло на нет", - заявил Бабушкин.

По его словам, провокаций и дестабилизации на государственной границе с Казахстаном не допущено.

Напомним, сегодня глава МВД РК рассказал, что на сегодняшний день более 200 тысяч граждан России въехало в Казахстан, а выехало из страны – 147 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991059-soshlo-na-net-gubernator-o-zhelayuschih-peresech-granitsu-s-kazahstanom-so-storony-astrahanskoy-oblasti/