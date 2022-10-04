Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN за клевету

Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск против телеканала CNN, обвинив СМИ в клевете. Экс-глава государства оценил нанесенный ему ущерб в 475 млн долларов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы суда, иск будет рассмотрен в федеральном суде штата Флорида.

В иске представители Трампа обвинили канал в том, что тот "делает новости", сообщая неправду. По мнению адвокатов экс-президента, нападки телеканала на их подзащитного усилились в последние месяцы из-за "опасений, что он может баллотироваться на президентский срок в 2024 году".

"В своих усилиях качнуть политический баланс влево канал навешивал на истца еще более скандальные, ложные и клеветнические ярлыки - вроде "расиста", "русского лакея", "повстанца" и в конце концов "Гитлера", — говорится в исковом заявлении.

В документе приводится целый ряд эпизодов, где в эфире телеканала или на его сайте "оклеветали" Трампа. По мнению авторов иска, телеканал действовал намеренно и отказался от возможности опровергнуть или извиниться в своих действиях.

Издание отмечает, что телеканал CNN традиционно является продемократическим, в ходе предвыборных кампаний прошлых лет он открыто поддерживал кандидатов от Демократической партии: Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдена - в 2020-м.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990908-donald-tramp-podal-v-sud-na-telekanal-cnn-za-klevetu/