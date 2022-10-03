СМИ: Номера телефонов Лиз Трасс и других британских чиновников продают хакеры в Сети

Лиз Трасс. Фото: Leon Neal/Getty Images

Личные номера мобильных телефонов Лиз Трасс и еще 25 министров британского правительства были выставлены на продажу в Сети. Как пишет Daily Mail, они были украдены хакерами.

По данным издания, номера телефонов и личные данные высокопоставленных британских чиновников были выставлены на продажу на одном из американских сайтов.

Отмечается, что недельный доступ к базе данных можно приобрести всего за 6,49 фунтов стерлингов (3420 тенге).

Как утверждает газета, были слиты в Сеть данные премьер-министра Лиз Трасс, канцлера казначейства Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, министра иностранных дел Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и многих других.

Правительство Великобритании отказалось прямо комментировать данную информацию. Тем не менее представитель кабмина заявил, что им известно о существовании подобных сайтов, хотя большая часть данных на них "устарела и неверна".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990756-smi-nomera-telefonov-liz-trass-i-drugih-britanskih-chinovnikov-prodayut-hakery-v-seti/