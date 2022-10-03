Страны ЕАЭС должны вести ценообразование в нацвалютах, заявили в ЕЭК
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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что странам ЕАЭС нужно вести расчеты и ценообразование в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на белорусском телевидении, глава коллегии ЕЭК ответил на вопрос о целесообразности полного перехода в расчетах между странами союза с доллара на нацвалюты.
"Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. Валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости. В ситуации, когда цены будут сформированы в национальных валютах, не такой уж ущерб будет наносить волатильность обменных курсов национальных валют", – сказал Мясникович.
Он отметил, что позиция ЕЭК была услышана странами-участницами ЕАЭС.
"Я полагаю, что мы выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах", – добавил он.
Также Мясникович выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС, в частности, в транспортно-логистической сфере, и заявил, что странам союза целесообразно привлечь к готовящемуся соглашению о таможенном транзите другие дружественные страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990733-strany-eaes-dolzhny-vesti-tsenoobrazovanie-v-natsvalyutah-zayavili-v-eek/