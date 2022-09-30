США признали независимость островов Кука и Ниуэ

Джо Байден. Фото: Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Американский лидер Джо Байден на саммите США - Тихоокеанские острова сообщил, что они признали независимость островов Кука и острова Ниуэ. Стенограмма мероприятия доступна на сайте Белого дома.

"Я с гордостью объявляю, что после соответствующих консультаций мы признаем острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. И мы надеемся на успешное завершение переговоров о заключении Договора о свободной ассоциации с тремя нашими ближайшими партнерами в регионе - Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы острова и Республикой Палау", - сказал Байден.

Острова Кука включают в себя 15 островов, три из которых необитаемы. Как и Ниуэ, острова Кука расположены в Полинезии.

Большинство стран мира поддерживает дипломатические отношения с Островами Кука. Что касается Ниуэ, внешняя политика острова официально регулируется Новой Зеландией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990458-ssha-priznali-nezavisimost-ostrovov-kuka-i-niue/