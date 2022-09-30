Россия заявила о катастрофе в случае столкновения ядерных держав

Посольство России в США. Фото: Yegor Aleyev\TASS via Getty Images

В Newsweek опубликовали статью, в которой анонимные источники в министерстве обороны США рассуждали об американском ответе на возможный российский ядерный удар. На публикацию отреагировали в российском посольстве в США.

В материале рассказали, что между администрацией Байдена и военными советниками существуют разногласия по поводу способов сдерживания Путина.

"Мы ближе всего подошли к применению ядерного оружия за последние 50 лет", - сказал источник.

На статью обратили внимание в посольстве России в США.

"Обратили внимание на статью в издании Newsweek, в которой приводятся заявления анонимных представителей Пентагона о разработке планов реагирования на гипотетическое применение нашей страной ядерного оружия <...> В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами", - сказано в сообщении в официальном Telegram.

В дипведомстве предупредили, что столкновение ядерных держав приведет к катастрофе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990408-rossiya-zayavila-o-katastrofe-v-sluchae-stolknoveniya-yadernyh-derzhav/