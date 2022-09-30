СМИ: ЕК хочет запретить продажу России электрошокеров и слезоточивого газа

Полицейские. Иллюстративное фото: Pexels

Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций предложила ввести запрет на продажу России полицейского оборудования, передает Euractiv со ссылкой на полученный документ ЕС.

В частности, ЕК хочет запретить продажу полицейских "средств борьбы с беспорядками". Это, к примеру, слезоточивый газ, полицейские щиты и электрошокеры. К такой идее в ЕС пришли после того, как стало известно о недавних многочисленных протестах по всей России на фоне частичной мобилизации.

Предполагается, что новый пакет антироссийских санкций может особенно тяжело отразиться на российской промышленности и гражданах.

В ЕС хотят ввести санкции на импорт в Россию всех видов полупроводников, средств личной гигиены, табачных изделий и других видов товаров.

Также в санкционном списке могут оказаться российские энергетические гиганты "Транснефть", "Роснефть" и "Газпром нефть", которая является дочерней компанией группы "Газпром", и еще ряд крупных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990355-smi-ek-hochet-zapretit-prodazhu-rossii-elektroshokerov-i-slezotochivogo-gaza/