Участвовавших в организации референдумов украинцев привлекут к ответственности на родине

Голосование. Иллюстративное фото: pexels.com

Граждан Украины, участвовавших в организации референдумов России на оккупированных украинских территориях, привлекут к уголовной ответственности, сообщается на официальном сайте МИД Украины.

Проведенные референдумы нарушают конституцию и законы Украины, говорится в сообщении.

В свою очередь, украинских граждан, принявших участие в организации и проведении референдумов, привлекут к уголовной ответственности.

"Все граждане Украины, принимавшие участие в организации этих действий [организаций референдумов] вместе с российскими оккупантами, будут нести ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности", - гласит сообщение.

Референдумы на оккупированных украинских территориях о присоединении к России были проведены с 23 по 27 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990044-uchastvovavshih-v-organizatsii-referendumov-ukraintsev-privlekut-k-otvetstvennosti-na-rodine/