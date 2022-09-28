Politico: США усилили слежку за Россией на фоне угроз о применении ядерного оружия

Владимир Путин. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Спецслужбы США и их союзники усилили слежку за российской стороной из опасений, что Москва может применить ядерное оружие против Украины, передает Politico со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты прибегли к более активному использованию коммерческих спутников для наблюдения за российскимм военными подразделениями, которые, предположительно, могут получить приказ о ядерном ударе.

Также Штаты активизировали дополнительные разведывательные средства в воздухе и киберпространстве.

"Мы следим за этим более пристально", - сказал неназванный сотрудник в правительстве США, имеющий доступ к разведывательной информации.

Как оказалось в ходе разведки, в последнее время Россия начала модернизировать свои ракетные склады в Калининграде, который расположен между Польшей и Литвой. На территории анклава были установлены системы оружия двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.

Напомним, во время обращения к народу Путин пригрозил ядерным оружием в случае угрозы территориальной целостности России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989932-politico-ssha-usilili-slezhku-za-rossiey-na-fone-ugroz-o-primenenii-yadernogo-oruzhiya/