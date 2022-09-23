Парламент Черногории намерен отправить в отставку президента

Мило Джуканович. Фото: Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images

Депутаты парламента Черногории решением большинства приняли предложение о запуске процедуры отставки президента страны Мило Джукановича, передает ТАСС со ссылкой на RTCG.

Сообщается, что 41 депутат из 80-местного парламента поставил подпись под документом, который предписывает парламенту "проверить факт нарушения конституции президентом", а также запускает процедуру отставки черногорского лидера.

Как пишет РБК-Украина, Джукановича обвиняют в нарушении статьи 95 параграфа пять конституции Черногории – он не пригласил все парламентские партии на консультации по кандидатуре будущего премьер-министра.

Отмечается, что Джуканович с небольшими перерывами руководит страной с 1991 года, занимая должности президента и премьер-министра.

Ранее глава МИД Черногории Ранко Кривокапич объяснил, почему его страна закрыла воздушное пространство, когда его российский коллега Лавров направлялся в Сербию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989212-parlament-chernogorii-nameren-otpravit-v-otstavku-prezidenta/