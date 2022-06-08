Глава МИД Черногории объяснил запрет на пролет самолета с Лавровым

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич. Кадр из видео: YouTube/RTCG

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич объяснил, почему его страна закрыла воздушное пространство, когда его российский коллега Лавров направлялся в Сербию, передает РБК со ссылкой на RTCG.

Такими действиями черногорское правительство продемонстрировало приверженность взятым на себя обязательствам. Кривокапич пояснил, что данное решение было неизбежным.

Политик также удивился реакции российской стороны. Глава черногорского МИД напомнил, что железнодорожное сообщение между сербской столицей и Москвой не ограничено. И Лавров мог бы этим воспользоваться.

Визит Лаврова в Белград должен был состояться 6-7 июня. Но накануне Северная Македония, Черногория и Болгария закрыли свое воздушное пространство. Тем самым они заблокировали путь для самолета с главой МИД России.

Сам Лавров назвал действия трех стран возмутительными, а ситуацию "немыслимой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973073-glava-mid-chernogorii-obyasnil-zapret-na-prolet-samoleta-s-lavrovym/