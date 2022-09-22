Bloomberg: Британия хочет заключить договор о поставках СПГ из США сроком до 20 лет

Мост в Лондоне. Иллюстративное фото: pixabay.com

Великобритания добивается заключения договора о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США сроком до 20 лет в преддверии зимнего экономического кризиса, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Великобритания, в отличие от Германии и других европейских стран, не сильно зависит от российских энергоресурсов. Однако попытка британского правительства найти американских поставщиков происходит в тот же момент, когда европейские государства также стремятся запастись газом в преддверии самых холодных месяцев года и диверсифицировать свои источники топлива в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что запросы от Лондона поступили через шесть месяцев после визита Кваси Квартенга, министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании на тот момент, в Вашингтон, где он провел первые встречи с американскими разработчиками экспортных мощностей СПГ.

"Очевидно, что правительство Трасс занимается этим вопросом на самом высоком официальном уровне, чтобы обеспечить долгосрочные поставки по доступным ценам, как и немцы", – сказал Фред Хатчисон, президент американской промышленной группы LNG Allies.

Ранее комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что блок разработал план по замещению природного газа из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989059-bloomberg-britaniya-hochet-zaklyuchit-dogovor-o-postavkah-spg-iz-ssha-srokom-do-20-let/