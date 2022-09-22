Британский премьер Трасс заявила, что России никто не угрожает

Лиз Трасс на ГА ООН в Нью-Йорке. Кадр из видео: YouTube/CNBC

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Великобритании заявила, что России никто не угрожает. Видеоролик с ее выступлением опубликован на канале CNBC на YouTube.

"Мы не можем ослабить усилия по преодолению кризиса, с которым столкнулись сегодня. России никто не угрожает. <...> в Украине от оружия сейчас погибают люди, насилие используется как один из инструментов войны, члены семей разлучены друг с другом. И сегодня утром мы видели, как Путин пытается оправдать свои катастрофические провалы", - сказала премьер-министр Британии.

Заявление Трасс прозвучало на фоне объявления Путиным о мобилизации в России 21 сентября. Также в своем обращении российский президент пригрозил ядерным оружием в случае угрозы территориальной целостности России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989028-britanskiy-premer-trass-zayavila-chto-rossii-nikto-ne-ugrozhaet/