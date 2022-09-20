Умер лидер одной из трех действующих политических партий в КНДР

Здание в КНДР. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Северной Корее скончался лидер одной из трех действующих политических партий. Пак Ен Ир воглавлял Социал-демократическую партию КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

"Пак Ен Ир с горячей любовью к Родине и нации самоотверженно боролся за процветание и развитие нашего государства, независимое воссоединение страны", - гласит сообщение.

Пак Ен Ир, как сообщается, скончался на 56-м году жизни.

С 2019 года он занимал пост зампредседателя президиума Верховного народного собрания, парламента КНДР. До этого был на должности зампредседателя Комитета по мирному воссоединению страны, занимающегося межкорейскими отношениями.

Кроме того, два года занимался вопросами воссоединения семей, которые были разлучены во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Ким Чен Ын направил к его могиле венок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988644-umer-lider-odnoy-iz-treh-deystvuyuschih-politicheskih-partiy-v-kndr/