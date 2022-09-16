СМИ: Facebook и ФБР следили за переписками пользователей

Здание ФБР. Иллюстративное фото: Brooks Kraft/CORBIS/Corbis via Getty Images

Социальная сеть Facebook совместно с ФБР шпионила за переписками своих пользователей, которые интересовались выборами президента США в 2020 году, передает New York Post со ссылкой на источники в Минюсте.

Как пишет издание, соцсеть Facebook отслеживала личные сообщения американских пользователей и сообщала о них в ФБР, если они выражали антиправительственные настроения или ставили под сомнение выборы 2020 года.

"Facebook передавал ФБР частные переписки без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса", – сообщил источник издания.

Отмечается, что данные передавались в течение последних 19 месяцев. Сотрудники Facebook направляли их подразделению штаб-квартиры ФБР, которое отвечало за борьбу с террористическими угрозами внутри Соединенных Штатов. В соцсети опровергли выдвинутые обвинения, назвав их ложными.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР во время обыска в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде забрали три его паспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988142-smi-facebook-i-fbr-sledili-za-perepiskami-polzovateley/