Трамп обвинил сотрудников ФБР в краже трех его паспортов

Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР во время обыска в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде забрали три его паспорта, передает Fox News.

"Вау! Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один просроченный) вместе со всем остальным. Это нападение на политического оппонента на уровне, невиданном ранее в нашей стране", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции экс-президента США. Причиной стали секретные документы, которые Трамп вынес из Белого дома после окончания президентского срока.

В общей сложности агенты ФБР изъяли 20 коробок с документами разного уровня секретности. Вскоре Трамп потребовал вернуть все обратно. А в администрации Байдена заявили, что никак не причастны к рейду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983301-tramp-obvinil-sotrudnikov-fbr-v-krazhe-treh-ego-pasportov/