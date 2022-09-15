Экс-президент Туркменистана посетит Россию в октябре

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Действующий президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что бывший глава государства Гурбангулы Бердымухамедов посетит Россию в следующем месяце, передает РИА Новости.

Бердымухамедов-старший прибудет в Россию 10 октября по приглашению спикера Совета Федерации страны Валентины Матвиенко.

"10 октября текущего года состоится визит председателя верхней палаты парламента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совета Федерации", - сообщил Путину президент Туркменистана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, в конце августа Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

12 марта состоялись выборы президента Туркменистана, на которых победу одержал сын Бердымухамедова Сердар. Инаугурация состоялась 19 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987966-eks-prezident-turkmenistana-posetit-rossiyu-v-oktyabre/