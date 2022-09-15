Законопроект об уголовной ответственности за смену паспорта на российский готовят в Украине

Здание Верховной Рады. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Кабинет министров Украины подготовил законопроект, согласно которому может быть введена уголовная ответственность за смену паспорта на российский, передает Украинская Правда со ссылкой на Минреинтеграции Украины.

Законопроект был подготовлен специалистами Офиса генпрокурора Украины, Службы безопасности, Минреинтеграции, правозащитников и народных депутатов.

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за смену паспорта на российский на оккупированных территориях, а также за пропаганду, призывы или принуждение к этому.

В ведомстве отметили, что получение российского паспорта оправдано в тех случаях, если гражданин таким образом пытается вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Ранее о законопроекте говорил советник Офиса Зеленского Алексей Арестович. По его словам, тех украинцев, которых заставили поменять паспорт на российский, наказывать также не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987900-zakonoproekt-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-smenu-pasporta-na-rossiyskiy-gotovyat-v-ukraine/