CNN: Россия с 2014 года потратила более 300 млн долларов на вмешательство в выборы в других странах
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Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сообщил, что российское правительство потратило свыше 300 млн долларов с 2014 года, чтобы влиять на политические выборы в ряде стран мира, передает CNN.
Как пишет издание, с 2014 года Россия тайно перевела более 300 млн долларов "политическим партиям, должностным лицам и политикам" в более 20 странах мира на четырех континентах, чтобы влиять на выборы и "подорвать демократию". Помимо этого, Москва планировала продолжать переводить сотни миллионов долларов для этих же целей.
Отмечается, что еще ряд случаев могли остаться незамеченными.
"Проливая свет на российское тайное политическое финансирование и российские попытки подорвать демократические процессы, мы ставим эти иностранные партии и кандидатов в известность о том, что если они тайно принимают российские деньги, мы можем и будем это разоблачать", - сказал чиновник.
Данные были обнародованы перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс США, которые состоятся в этом году 8 ноября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987645-cnn-rossiya-s-2014-goda-potratila-bolee-300-mln-dollarov-na-vmeshatelstvo-v-vybory-v-drugih-stranah/