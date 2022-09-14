Случаев трудового рабства стало больше во всем мире за последние пять лет

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Случаев трудового рабства стало на 10 млн больше во всем мире за последние пять лет. По оценкам Международной организации труда, 28 млн человек были вовлечены в принудительный труд. Еще 22 млн оказались в ловушке принудительного брака, передает The Guardian.

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50 млн человек во всем мире столкнулись с одной из форм современного рабства за последние пять лет. Кто-то из них был вынужден работать против своей воли (28 млн человек), а кто-то вступил в принудительный брак (22 млн человек). Такие данные содержатся в отчете Международной организации труда, Международной организации по миграции и правозащитной группы Walk Free, представляющей интересы людей, попавших в трудовое рабство.

Согласно новым оценкам, в 2021 году жертвами разных форм современного рабства стали на 10 млн человек больше, чем в 2016 году. Больше всего пострадали женщины и дети. Большинство случаев принудительного труда (86%) были обнаружены в частном секторе. В таких отраслях, как производство, строительство, сельское хозяйство и домашняя работа. В отчете говорится, что основной формой принуждения, используемой работодателями, было преднамеренное удержание заработной платы и угроза увольнения. При этом более половины (52%) всех случаев принудительного труда и четверть принудительных браков приходятся на страны с высоким или средним уровнем дохода.

"Шокирует то, что ситуация с современным рабством не улучшается. Ничто не может оправдать это фундаментальное нарушение прав человека", — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987496-sluchaev-trudovogo-rabstva-stalo-bolshe-vo-vsem-mire-za-poslednie-pyat-let/