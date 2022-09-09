Российского блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов
Опубликовано:
Блогер Юрий Хованский был официально исключен из списка террористов-экстремистов РосФинМониторинга. Такие данные были опубликованы в Telegram-боте с обновлениями данного перечня.
Известный российский блогер Юрий Хованский был исключен из списка террористов-экстремистов сегодня, 9 сентября.
Летом прошлого года Хованского задержали в Санкт-Петербурге.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма".
Предположительной причиной задержания был видеоролик с песней годичной давности, посвященный трагическим событиям 2002 года, когда террористы захватили 800 заложников в московском театральном центре во время мюзикла "Норд-Ост".
Позже суд вынес решение об аресте Хованского на 2 месяца в рамках дела об оправдании терроризма, после чего сам Юрий признался в том, что исполнил песню, оправдывающую терроризм. Он заявил, что раскаивается в совершенных действиях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987087-rossiyskogo-blogera-yuriya-hovanskogo-isklyuchili-iz-spiska-terroristov/