Российского блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов

Юрий Хованский. Фото: instagram.com/yurykhovansky

Блогер Юрий Хованский был официально исключен из списка террористов-экстремистов РосФинМониторинга. Такие данные были опубликованы в с обновлениями данного перечня.

Известный российский блогер Юрий Хованский был исключен из списка террористов-экстремистов сегодня, 9 сентября.

Летом прошлого года Хованского задержали в Санкт-Петербурге.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма".

Предположительной причиной задержания был видеоролик с песней годичной давности, посвященный трагическим событиям 2002 года, когда террористы захватили 800 заложников в московском театральном центре во время мюзикла "Норд-Ост".

Позже суд вынес решение об аресте Хованского на 2 месяца в рамках дела об оправдании терроризма, после чего сам Юрий признался в том, что исполнил песню, оправдывающую терроризм. Он заявил, что раскаивается в совершенных действиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987087-rossiyskogo-blogera-yuriya-hovanskogo-isklyuchili-iz-spiska-terroristov/