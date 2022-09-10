ООН: Десятилетия прогресса сошли на нет из-за пандемии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Продолжительность жизни, а также уровень образования и доходов падают во всем мире из-за пандемии. В новом докладе ООН говорится, что десятки лет прогресса сошли на нет после вспышки COVID-19, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

За последние два года девять из десяти стран откатились назад по Индексу человеческого развития ООН. Специалисты утверждают, что COVID-19, война в Украине и глобальное потепление виновны в том, что развитие человечества развернулось в обратную сторону. Индекс человеческого развития был запущен в 1990 году в попытке выйти за рамки ВВП как показателя благосостояния.

Швейцария находится на вершине индекса в этом году с ожидаемой продолжительностью жизни 84 года. На образование жители этой страны тратят 16,5 лет. Средняя зарплата в Швейцарии составляет 66 тысяч долларов. На другом конце шкалы находится Южный Судан, где ожидаемая продолжительность жизни составляет 55 лет. Люди в среднем проводят в школе всего 5,5 лет и зарабатывают 768 долларов в год.

За годы, прошедшие с момента введения индекса, многие страны столкнулись с кризисами и откатились назад, но глобальная тенденция последовательно двигалась вверх. В прошлом году индекс впервые снизился с момента начала расчетов. Результаты этого года закрепили тенденцию к снижению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987002-oon-desyatiletiya-progressa-soshli-na-net-iz-za-pandemii/